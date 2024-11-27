Популярная актриса снялась для журнала в пиджаке на голое тело

Популярная американская актриса Обри Плаза приняла участие в откровенной фотосессии V151 для журнала Magazine. Снимки опубликованы на сайте издания.

40-летняя знаменитость снялась в белых трусах с завышенной линией талии и пиджаке люксового бренда Lacoste на голое тело. Визажисты нанесли на лицо продюсера макияж в стиле smoky eyes и сделали объемную укладку. В качестве обуви для нее подобрали белые лодочки.

В то же время на других кадрах Плаза позировала в боди черного цвета, отказавшись от брюк. Телезвезду также запечатлели в поло Lacoste, которое демонстрировало ее голую грудь, и плиссированной мини-юбке той же марки.

Известно, что автором кадров выступил модный фотограф Блэр Гетц Мезибов.

Ранее в ноябре супермодель Кендалл Дженнер также снялась без бюстгальтера для журнала.