Путин призвал помнить о борьбе против нацизма

Путин: РФ и Казахстан должны помнить, как отстаивали мир в борьбе против нацизма

Россия и Казахстан должны делать все, чтобы будущие поколения помнили о том, как удалось отстоять мир и свободу в борьбе против нацизма, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее» для газеты «Казахстанская правда», которая опубликована на сайте Кремля.

Как уточнил глава государства, это особенно актуально и значимо сейчас, когда идет формирование многополярного миропорядка. По словам президента, он станет более справедливым и будет основываться на равноправном сотрудничестве.

«Мы, безусловно, должны делать все, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу», — призвал Путин.

Кроме того, он рассказал, что Россия является крупнейшим экономическим партнером Казахстана.