Против обстрелявших район под Курском украинских боевиков возбудили дело

СК возбудил дело о теракте на украинских боевиков за обстрел района под Курском

Следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу жителей Фатежского района Курской области с двумя жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Дело заведено по статье о теракте.

По данным следствия, 23 ноября боевики Вооруженных формирований Украины (ВФУ) нанесли ракетный удар по селу Большое Жирово, где находились мирные граждане, при помощи дистанционных средств огневого поражения. Двое жителей не выжили.

Ранее военные следователи возбудили уголовное дело против боевиков ВФУ, причастных к обстрелу продуктового магазина в Курской области.