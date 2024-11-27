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10:43, 27 ноября 2024Силовые структуры

Против обстрелявших район под Курском украинских боевиков возбудили дело

СК возбудил дело о теракте на украинских боевиков за обстрел района под Курском
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских боевиков, причастных к обстрелу жителей Фатежского района Курской области с двумя жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Дело заведено по статье о теракте.

По данным следствия, 23 ноября боевики Вооруженных формирований Украины (ВФУ) нанесли ракетный удар по селу Большое Жирово, где находились мирные граждане, при помощи дистанционных средств огневого поражения. Двое жителей не выжили.

Ранее военные следователи возбудили уголовное дело против боевиков ВФУ, причастных к обстрелу продуктового магазина в Курской области.

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