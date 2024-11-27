Стало известно о жертвах удара ВСУ тактическими ракетами по Курской области

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактическими ракетами по Курской области погибли два человека. О жертвах «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.
По данным ведомства, 23 ноября украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово. В результате обстрела двое местных жителей погибли.
Возбуждено уголовное дело о теракте в отношении украинских военнослужащих, причастных к обстрелу мирного населения Фатежского района.