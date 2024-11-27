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14:03, 27 ноября 2024Силовые структуры

Стало известно о жертвах удара ВСУ тактическими ракетами по Курской области

СК: два человека погибли при ударе ВСУ тактическими ракетами по Курской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Против обстрелявших район под Курском украинских боевиков возбудили дело

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактическими ракетами по Курской области погибли два человека. О жертвах «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении СК России.

По данным ведомства, 23 ноября украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово. В результате обстрела двое местных жителей погибли.

Возбуждено уголовное дело о теракте в отношении украинских военнослужащих, причастных к обстрелу мирного населения Фатежского района.

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