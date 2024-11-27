Расчет БПЛА ВСУ сдался в плен вместе с аппаратурой

Два оператора БПЛА ВСУ сдались в плен с аппаратурой на харьковском направлении

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из 114-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдался в плен группировке войск «Запад» ВС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской силовой структуре.

Уточняется, что расчет БПЛА состоял из двух человек и действовал в районе населенного пункта Новомлынск на харьковском направлении. Операторы дронов добровольно сложили оружие и сдались в плен вместе с аппаратурой и дроном.

Ранее массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Курской области попала на видео. По словам военного эксперта Бориса Рожина, многие украинские бойцы ждут возможности выйти из боя, но опасаются расправы со стороны командования.