Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:45, 27 ноября 2024Путешествия

Раскрыто влияние роста курса доллара на стоимость авиабилетов

Старовойт: рост курса доллара не скажется на стоимости авиабилетов
Мария Борисова
Мария Борисова
СюжетКурс доллара:

Фото: VGstockstudio / Shutterstock / Fotodom

Рост курса доллара не скажется на стоимости авиабилетов. Влияние динамики курса валют раскрыл глава Минтранса РФ Роман Старовойт в разговоре с Telegram-каналом Shot.

При этом министр энергетики России Сергей Цивилев заверил, что правительство будет стараться удерживать цены на текущем уровне в разных отраслях.

Кроме того, чиновники отметили: комментировать ситуацию с ростом иностранных валют стоит аккуратнее, чтобы не оказывать негативное влияние на рынки.

27 ноября курс доллара на внебиржевом валютном рынке Forex превысил 110 рублей, евро поднялся выше 120 рублей, а юань преодолел отметку в 15 рублей. На фоне этого Центробанк начал принимать меры по укреплению рубля: с 28 ноября до конца года закупки иностранной валюты на российском рынке осуществляться не будут.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России раскрыли мощность ядерного «Орешника». Он в 45 раз разрушительнее бомбы, сброшенной на Хиросиму

      Песков раскрыл количество приглашенных иностранных лидеров на празднование 80-летия Победы

      Анна Седокова опубликовала фото в облегающем наряде

      Россиян предупредили о подстерегающих в бассейне болезнях

      Экс-главе Федерации водного поло России запросили срок

      В России ускорился рост цен

      Раскрыт механизм неизлечимости рака

      В Хабаровске белый медведь порадовался первому снегу и попал на видео

      Сразу два российских самолета сообщили о фантомных метках на радарах

      Экс-солистка культовой группы узнала о своей кончине из СМИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше