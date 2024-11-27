Раскрыто влияние роста курса доллара на стоимость авиабилетов

Старовойт: рост курса доллара не скажется на стоимости авиабилетов

Рост курса доллара не скажется на стоимости авиабилетов. Влияние динамики курса валют раскрыл глава Минтранса РФ Роман Старовойт в разговоре с Telegram-каналом Shot.

При этом министр энергетики России Сергей Цивилев заверил, что правительство будет стараться удерживать цены на текущем уровне в разных отраслях.

Кроме того, чиновники отметили: комментировать ситуацию с ростом иностранных валют стоит аккуратнее, чтобы не оказывать негативное влияние на рынки.

27 ноября курс доллара на внебиржевом валютном рынке Forex превысил 110 рублей, евро поднялся выше 120 рублей, а юань преодолел отметку в 15 рублей. На фоне этого Центробанк начал принимать меры по укреплению рубля: с 28 ноября до конца года закупки иностранной валюты на российском рынке осуществляться не будут.