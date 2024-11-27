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21:02, 27 ноября 2024Забота о себе

Раскрыты способы восстановить обветренную кожу

Косметолог Карташева: после обветривания кожу защитят средства с декспантенолом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik / Freepik

К обветриванию более склонна сухая, комбинированная и атопическая кожа, рассказала дерматовенеролог, детский дерматолог, косметолог Марина Карташева. Способы восстановления обветренной кожи она раскрыла в беседе с «Известиями».

По ее словам, для профилактики обветривайся можно использовать специальные колд-кремы: они защищают кожу от потери влаги. «Колд-крем содержит масла, которые образуют плотную защитную пленку на поверхности кожи. Если же все-таки обветривания избежать не удалось, для восстановления используются различные средства, которые могут содержать декспантенол, мадекасоссид, глицерин, керамиды, омега-кислоты, мочевину», — перечислила Карташева.

Наиболее мощным регенеративным эффектом обладают крема на основе центеллы азиатской, заявила она. По словам Карташевой, такие средства подходят не только для обветренной кожи, но и для кожи после косметологических процедур, а также при ранах и ожогах.

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Если на обветренной коже появляются покраснение и зуд, необходимо обратиться к дерматологу, добавила специалистка. Она объяснила, что эти симптомы могут говорить о дерматите.

Ранее дерматолог Александра Филева назвала покрытые гель-лаком ногти рассадником вредных микроорганизмов и призвала носить такое покрытие не дольше двух или трех недель, а потом делать такой же перерыв, чтобы ногтевая пластина не стала сухой и ломкой.

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