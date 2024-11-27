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10:05, 27 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин пять раз ударил таксиста ножом и получил 11 лет колонии

Суд дал 11,5 года колонии жителю Новосибирска за убийство таксиста ножом
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд в Новосибирске огласил приговор в отношении местного жителя Константина Журавлева, который расправился с таксистом при помощи ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судах общей юрисдикции Новосибирской области.

Все произошло ночью 6 июля на улице Гурьевской. Между подсудимым и ранее незнакомым ему 46-летним таксистом произошел конфликт, в ходе которого первый нанес оппоненту пять ударов ножом в грудь, живот и голову.

Потерпевший не выжил, Журавлева признали виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ. Ему назначили наказание в виде 11,5 года колонии строгого режима, а также обязали выплатить компенсацию морального вреда матери покойного в размере одного миллиона рублей.

Ранее суд в Приморском крае арестовал мужчину, напавшего с ножом на полицейских. Он пробудет в СИЗО два месяца.

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