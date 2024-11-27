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14:18, 27 ноября 2024Россия

Российских школьников привезли на кладбище ради воспитания

В Магнитогорске школьников привезли на кладбище ради воспитания патриотизма
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Магнитогорске школьников привезли на кладбище ради воспитания патриотизма. Об этом сообщает портал MGORSK.RU.

По информации издания, учащихся школы № 16 Магнитогорска привезли к могиле участвовавшего в спецоперации выпускника школы Олега Баринова после открытия его «Парты Героя».

В школе и мэрии не стали комментировать выезд на кладбище, однако в региональном министерстве образования подтвердили факт поездки и сообщили, что целью мероприятий являлось «создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему страны».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае дети дали концерт на ложках на могиле педагога.

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