Российских школьников привезли на кладбище ради воспитания

В Магнитогорске школьников привезли на кладбище ради воспитания патриотизма

В Магнитогорске школьников привезли на кладбище ради воспитания патриотизма. Об этом сообщает портал MGORSK.RU.

По информации издания, учащихся школы № 16 Магнитогорска привезли к могиле участвовавшего в спецоперации выпускника школы Олега Баринова после открытия его «Парты Героя».

В школе и мэрии не стали комментировать выезд на кладбище, однако в региональном министерстве образования подтвердили факт поездки и сообщили, что целью мероприятий являлось «создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему страны».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае дети дали концерт на ложках на могиле педагога.