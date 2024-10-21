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10:45, 21 октября 2024Россия

В России дети дали концерт на ложках на могиле педагога

В Краснодарском крае детей заставили дать концерт на могиле педагога

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Краснодарском крае детей заставили дать концерт на могиле педагога. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

На кладбище участников детского ансамбля привезла директор музыкальной школы. На фотографии с места видно около десяти детей, которые держат в руках ложки, используемые в качестве музыкального инструмента, и мужчину с гармонью. В кадр попала могильная плита — на ней педагог также изображен с гармонью.

После выступления некоторые участники коллектива заявили, что переживают из-за поездки. На это директор заявила, что недовольные могут покинуть ансамбль.

Ранее под Волгоградом дети разгромили 40 надгробий на кладбище около хутора Закутский. Полицейские выяснили, что злоумышленников было трое, был поднят вопрос о привлечении к ответственности детей вандалов.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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