В России дети дали концерт на ложках на могиле педагога

В Краснодарском крае детей заставили дать концерт на могиле педагога

В Краснодарском крае детей заставили дать концерт на могиле педагога. Об этом сообщает издание «Регнум» в Telegram.

На кладбище участников детского ансамбля привезла директор музыкальной школы. На фотографии с места видно около десяти детей, которые держат в руках ложки, используемые в качестве музыкального инструмента, и мужчину с гармонью. В кадр попала могильная плита — на ней педагог также изображен с гармонью.

После выступления некоторые участники коллектива заявили, что переживают из-за поездки. На это директор заявила, что недовольные могут покинуть ансамбль.

Ранее под Волгоградом дети разгромили 40 надгробий на кладбище около хутора Закутский. Полицейские выяснили, что злоумышленников было трое, был поднят вопрос о привлечении к ответственности детей вандалов.