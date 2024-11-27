Российский митрополит сравнил брак с покупкой утюга

Митрополит Тихон сравнил вступление в брак с покупкой утюга

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон выступил за преподавание основ семейной жизни с ранних классов. Фрагмент его выступления перед молодежью опубликовал телеканал «Царьград» в Telegram.

«Утюг купишь — к нему что прилагается? Инструкция. А (...) заключаете брак, а инструкцию вы знаете?» — поинтересовался он.

Священник указал, что проблемы у многих семей возникают из-за отсутствия необходимых знаний. В царской России подготовкой подданных к семейной жизни занимались «целые учебные заведения, привилегированные и не привилегированные сословия», напомнил он.

Ранее в Русской православной церкви предложили оценивать эффективность работы губернаторов по уровню рождаемости. С такой инициативой выступил старший священник Храма-на-Крови в Екатеринбурге Максим Миняйло.