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11:43, 27 ноября 2024Силовые структуры

Российскую стримершу отправили в колонию за жестокое обращение со своими детьми

Суд в Тюмени дал 5 лет колонии стримерше Жади за жестокое обращение с детьми
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Тюменской области приговорил к пяти годам колонии 34-летнюю стримершу Алису Гулиеву, более известную под псевдонимом Жади, за жестокое обращение со своими детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

По данным следствия, женщина была задержана в июле 2023 года. На протяжении последних пяти лет она периодически проживала в Тюмени и деревне Турушево, жестоко и грубо общалась со своими детьми, а также, не желая заботиться о них, не обеспечивала их одеждой, комфортной средой и необходимыми условиями проживания. Кроме этого, старшему сыну осужденная периодически наносила побои по малозначительным поводам — сейчас у него диагностировано развитие психического расстройства.

Женщина зарабатывала на жизнь, выходя в прямые эфиры в интернете и выполняя различные аморальные действия. На последнем ролике она грубо обращалась с сыном, оскорбляла его и выгоняла из дома, угрожая физической расправой.

На суде Гулиева заявила, что все видео были постановочными, однако ее все равно признали виновной по статьям 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), 117 («Истязание») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Ей придется выплатить детям 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как уточняет «МК», сыновьям Жади 14 и 5 лет. Сейчас они оба находятся в социально-реабилитационном центре.

Ранее в Адыгее следователи предъявили обвинение родителям, забившим свою малолетнюю дочь.

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