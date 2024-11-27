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09:28, 27 ноября 2024Из жизни

Самая красивая женщина в мире попала в скандал из-за песни с расистским оскорблением

«Мисс Вселенная» Виктория Кьер Тейлвиг сняла видео с расистским оскорблением
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Raquel Cunha / Reuters

На датчанку Викторию Кьер Тейлвиг, победившую в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», обрушился шквал критики из-за песни с расистским оскорблением. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Датчанка, признанная самой красивой женщиной в мире, попала в скандал из-за видео для TikTok, снятого на смотровой площадке Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. В нем она делает липсинк под песню Empire State of Mind рэпера Jay-Z, синхронизируя движения губ со звучащими за кадром словами. Первое слово из песни, попавшее в видео, — это оскорбление, используемое в США в отношении темнокожих людей.

Хотя слово произносит не сама победительница конкурса красоты, а рэпер Jay-Z, многих покоробило, что она могла повторить его за ним. По их мнению, в устах голубоглазой блондинки оно звучит особенно оскорбительно.

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Президент организации «Мисс Дания» Лиза Лентс заявила, что в действительности повода для критики нет, поскольку в видео девушка специально пропускает это слово. «Она не двигает губами именно под это слово, о котором идет речь», — объяснила она. Несмотря на это, Виктории Кьер Тейлвиг пришлось удалить видео.

Ранее сообщалось, что 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг стала первой победительницей конкурса «Мисс Вселенная» из Дании, первой европейкой, выигравшей конкурс с 2016 года, а также первой победившей блондинкой с 2013 года.

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