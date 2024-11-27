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17:39, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Скандал Якубовича с юмористами из шоу «Что было дальше?» оказался ненастоящим

Представитель Якубовича назвал разыгранной сценой видео скандала с ведущим в ЧБД
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Леонид Якубович

Леонид Якубович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актер и телеведущий Леонид Якубович не ссорился с юмористами из шоу «Что было дальше?» (ЧБД). О том, что скандал оказался ненастоящим, концертный директор актера Табриз Шахиди заявил NEWS.ru.

Представитель Якубовича назвал ролик, на котором телеведущий со скандалом покидает съемки ЧБД, замечательно разыгранной сценкой. «На то они и юмористы», — добавил Шахиди.

О том, что на съемках выпуска ЧБД с Якубовичем разгорелся скандал, сообщалось в Telegram-канале проекта. В нем также было опубликовано видео, на котором актер уходит со съемок. «Вы же не дали рассказать. Теперь тайна остается тайной», — сказал на видео Якубович, обращаясь к комику Алексею Щербакову.

Ранее телеведущий рассказал, как в советские годы обманом получил трехкомнатную квартиру. Якубович объяснил, что притворился, будто дает за жилье взятку, благодаря чему получил жилье не с двумя, а с тремя комнатами.

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