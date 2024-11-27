«Русский Херсон» передал ВС России координаты дислокации военных ВСУ

Организация сопротивления «Русский Херсон» передала Вооруженным силам (ВС) России координаты, благодаря которым были уничтожены 205 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом движение сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что по предоставленным сопротивлением координатам были уничтожены 42 пункта управления беспилотниками, склад с боевым комплектом, 26 военных автомобилей и 205 военных ВСУ. Также были уничтожены два миномета, лодка, пять гаубиц и девять наблюдательных пунктов украинских войск.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операция по взятию под контроль Херсона потребует много усилий и ресурсов со стороны Российской армии. Точных сроков он назвать не смог.