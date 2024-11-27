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13:52, 27 ноября 2024Бывший СССР

Сопротивление в Херсоне помогло уничтожить более 200 военных ВСУ

«Русский Херсон» передал ВС России координаты дислокации военных ВСУ
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Организация сопротивления «Русский Херсон» передала Вооруженным силам (ВС) России координаты, благодаря которым были уничтожены 205 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом движение сообщило в своем Telegram-канале.

Уточняется, что по предоставленным сопротивлением координатам были уничтожены 42 пункта управления беспилотниками, склад с боевым комплектом, 26 военных автомобилей и 205 военных ВСУ. Также были уничтожены два миномета, лодка, пять гаубиц и девять наблюдательных пунктов украинских войск.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операция по взятию под контроль Херсона потребует много усилий и ресурсов со стороны Российской армии. Точных сроков он назвать не смог.

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