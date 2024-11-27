Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:03, 27 ноября 2024Россия

Стало известно о гибели пограничника ФСБ при отражении атаки ВСУ

Брянский губернатор Богомаз заявил о гибели прапорщика при отражении атаки ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Прапорщик Федеральной службы безопасности (ФСБ) Валерий Кормовой погиб при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). О гибели военнослужащего стало известно из публикации губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram.

Как рассказал глава региона, пограничник Кормовой погиб 13 августа 2024 года, через несколько дней после начала вторжения ВСУ в соседнюю с Брянской Курскую область. «Кормовой нес службу в составе пограничного наряда, выполнявшего приказ по защите и охране российско-украинского участка государственной границы. При выполнении поставленной задачи Валерий Валерьевич погиб, до конца исполнив свой воинский долг», — заявил Богомаз.

Материалы по теме:
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Он отметил, что прапорщика Кормового наградили орденом Мужества посмертно, награду вручили семье военнослужащего.

Ранее в Минобороны России признали, что в результате атак Вооруженных сил Украины по Курской области поставленными из США дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября пострадали российские военнослужащие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли приказ ВСУ, отданный из-за страха перед Российской армией. Что о нем известно?

      В США заявили о нехватке времени у Байдена на Украину

      Момент стрельбы в центре Москвы попал на видео

      Пленный заявил об обмане Киевом украинских штурмовиков в Курской области

      На Украине допустили передачу Зеленским полномочий Раде из-за России

      Арбенина упала с балкона во время концерта

      В Кремле ответили на вопрос о приглашенных на День Победы лидерах Запада

      Ксения Собчак снялась в прозрачном платье без нижнего белья

      Рубль укрепился на фоне одного решения Банка России

      В России объяснили необходимость предупреждать США о пусках баллистических ракет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше