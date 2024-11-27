Стало известно о гибели пограничника ФСБ при отражении атаки ВСУ

Брянский губернатор Богомаз заявил о гибели прапорщика при отражении атаки ВСУ

Прапорщик Федеральной службы безопасности (ФСБ) Валерий Кормовой погиб при отражении атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). О гибели военнослужащего стало известно из публикации губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram.

Как рассказал глава региона, пограничник Кормовой погиб 13 августа 2024 года, через несколько дней после начала вторжения ВСУ в соседнюю с Брянской Курскую область. «Кормовой нес службу в составе пограничного наряда, выполнявшего приказ по защите и охране российско-украинского участка государственной границы. При выполнении поставленной задачи Валерий Валерьевич погиб, до конца исполнив свой воинский долг», — заявил Богомаз.

Он отметил, что прапорщика Кормового наградили орденом Мужества посмертно, награду вручили семье военнослужащего.

Ранее в Минобороны России признали, что в результате атак Вооруженных сил Украины по Курской области поставленными из США дальнобойными ракетами ATACMS 23 и 25 ноября пострадали российские военнослужащие.