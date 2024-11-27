Стало известно о массовом отступлении ВСУ с западных окраин Курахово

ТАСС: бойцы ВСУ в массовом порядке пытаются покинуть западные окраины Курахово

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в массовом порядке пытаются покинуть западные окраины Курахово. Об отступлении украинских войск стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«За последние сутки противник существенно нарастил попытки выйти из Курахово. Местами это массовое явление», — приводятся в публикации слова собеседника агентства.

Представитель силовых структур добавил, что украинские военные пытаются покинуть город через территорию местного трубного завода, который остается последним относительно безопасным путем отхода для украинских войск.

Ранее боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) ВСУ Станислав Бунятов заявил об обрушении фронта на кураховском направлении. Он обвинил в ситуации коррупционеров и призвал ввести для них смертную казнь.