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09:28, 27 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно об усилении группировки ВСУ в Часовом Яре иностранными военными

ТАСС: ВСУ усилили группировку на заводе в Часовом Яре иностранным контингентом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Командование украинской армии усилило группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в укрепрайоне на огнеупорном заводе в Часовом Яре иностранным контингентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Ряд источников свидетельствует о том, что группировка противника на [огнеупорном] заводе усилена интернациональным легионом, там немало иностранцев, в том числе грузины», — сообщил источник агентства.

В понедельник, 25 ноября, появились сообщения о начале боев на территории огнеупорного комбината в Часовом Яре. Отмечается, что это крупнейший укрепрайон в городе.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ оставляют в Часовом Яре «стихийные морги». По данным силовых структур, украинские военные стаскивали в разбитые помещения тела бойцов ВСУ.

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