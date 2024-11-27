Суд в Москве смягчил наказание осужденным за торговлю детьми врачам

Мосгорсуд снизил на пять лет сроки осужденным по делу о торговле детьми врачам

Московский городской суд смягчил наказание трем врачам, осужденным за торговлю детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар.

В частности, эмбриолог Тарас Ашитков проведет в колонии 12 лет вместо 17,5, репродуктолог Юлиана Иванова — 11 лет вместо 16,5, а акушер-гинеколог Лилия Панаиоти — 10 лет вместо 16. Кроме того, суд снизил срок одной из суррогатных матерей Лилии Валеевой, признавшей свою вину. Ей предстоит провести в колонии 8 лет вместо 10,5.

Наказание второй суррогатной матери Татьяне Блиновой и директору «Европейского центра суррогатного материнства» Владиславу Мельникову, суд оставил без изменений.

Уголовное дело о «торговле детьми» было возбуждено в 2020 году. Следователи подозревают, что иностранные заказчики приезжали в Россию, чтобы стать родителями не кровных, а генетически чужих детей.