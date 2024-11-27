Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:33, 27 ноября 2024Силовые структуры

Суд в Москве смягчил наказание осужденным за торговлю детьми врачам

Мосгорсуд снизил на пять лет сроки осужденным по делу о торговле детьми врачам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Московский городской суд смягчил наказание трем врачам, осужденным за торговлю детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар.

В частности, эмбриолог Тарас Ашитков проведет в колонии 12 лет вместо 17,5, репродуктолог Юлиана Иванова — 11 лет вместо 16,5, а акушер-гинеколог Лилия Панаиоти — 10 лет вместо 16. Кроме того, суд снизил срок одной из суррогатных матерей Лилии Валеевой, признавшей свою вину. Ей предстоит провести в колонии 8 лет вместо 10,5.

Материалы по теме:
Недетский бизнес. Почему суррогатное материнство в России превращается в торговлю детьми
Недетский бизнес.Почему суррогатное материнство в России превращается в торговлю детьми
16 марта 2022
«Я была потрясена, увидев их за решеткой» Трех российских врачей обвинили в торговле детьми. Коллеги уверены в их невиновности
«Я была потрясена, увидев их за решеткой»Трех российских врачей обвинили в торговле детьми. Коллеги уверены в их невиновности
21 июля 2020
Младенцы под заказ. В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
Младенцы под заказ.В России хотят запретить суррогатное материнство. Как борьба с продажей детей отразится на россиянах?
18 марта 2022

Наказание второй суррогатной матери Татьяне Блиновой и директору «Европейского центра суррогатного материнства» Владиславу Мельникову, суд оставил без изменений.

Уголовное дело о «торговле детьми» было возбуждено в 2020 году. Следователи подозревают, что иностранные заказчики приезжали в Россию, чтобы стать родителями не кровных, а генетически чужих детей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли приказ ВСУ, отданный из-за страха перед Российской армией. Что о нем известно?

      Медведев рассказал о «подарке» Байдена Трампу

      Бывший глава MI6 заявил о настоящей войне Европы с Россией

      Захарова высказалась о коррупции на Украине

      Суд в Москве смягчил наказание осужденным за торговлю детьми врачам

      Лавров назвал «воровскими инстинктами» план Байдена по Украине

      Медведев назвал союзников России

      Пулеметчик ВСУ перепутал позиции и уничтожил несколько десятков сослуживцев

      В Сумской области всех коммунальщиков обязали мобилизовать за два дня

      В России высказались о возможности Запада снабдить Украину ядерным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше