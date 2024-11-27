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11:42, 27 ноября 2024Из жизни

Мужчина показал теще новорожденного ребенка в надежде получить имущество покойной жены

Житель Китая попытался получить часть наследства жены при помощи чужого ребенка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Ryan Stone / Unsplash

Мужчина из Китая захотел получить часть наследства умершей жены и для этого показал теще и тестю младенца. Об этом пишет South China Morning Post.

В 2022 году житель Шанхая по фамилии Линь принес к приемным родителям своей покойной жены — Цю — новорожденного ребенка и заявил, что младенец появился на свет при помощи суррогатного материнства. Это произошло через год после кремации Цю. Линь утверждал, что это стало возможно, потому что Цю при жизни якобы заморозила яйцеклетки. После этого суррогатная мать из другой страны (в Китае запрещено суррогатное материнство) якобы выносила их общего ребенка. Он попытался убедить в этом тещу и тестя в надежде получить от них дополнительную долю наследства.

Цю не стало в 2021-м, она долго болела и не смогла побороть рак и сопутствующее заболевание соединительной ткани. Совместное имущество супругов включало две квартиры в Шанхае и банковские сбережения. Мать Цю отвергла требование Линя и выразила сомнения в том, что ее дочь может иметь какое-то отношение к младенцу, назвав его чужим. По словам матери Цю, ее дочь не смогла бы пройти процедуру по извлечению яйцеклетки из-за многочисленных проблем со здоровьем. Кроме того, мать никогда не слышала от Цю о таких планах.

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Судья, который рассматривал дело в 2024 году, заявил, что биологическая связь между ребенком и покойной не может быть установлена, поскольку родители Цю не являются ее биологическими родственниками, а ее тело было кремировано. Кроме того, в заявлениях Линя нашли много противоречий. Например, он утверждал, что в 2016 году Цю ездила в Таиланд для забора яйцеклеток, но у пограничной службы не было сведений о ее поездке. В итоге Линю отказали в его притязаниях на дополнительную часть наследства.

Ранее сообщалось, что в городе Чикаго, США, мужчина, выросший в приемной семье, узнал родную мать в хозяйке любимой пекарни. По его мнению, их встрече поспособствовал бог.

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