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11:52, 27 ноября 2024Россия

В Госдуме призвали усилить правоохранительные органы для борьбы с мефедроном

Депутат Матвейчев заявил о нехватке правоохранителей для борьбы с мефедроном
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Проблема распространения мефедрона в России требует комплексного подхода, заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя расследование «Ленты.ру» об эпидемии наркотика в России. В частности, он указал на необходимость пропаганды здорового образа жизни и усиления правоохранительных органов.

«Пропаганда здорового образа жизни не должна останавливаться. Но как пропагандировать, если толком ограничить не могут курение и алкоголь? В нулевые годы многое было сделано для этого, но потом по какой-то причине решили, что сделали уже достаточно. Но новые ограничения должны быть каждый год», — считает политик.

Также Матвейчев указал на серьезный недокомплект в правоохранительных органах. Особенно остро, по его словам, эта проблема ощущается среди участковых.

«Некому следить за наркоманскими притонами, за подростками, неблагополучными квартирами и так далее. Наши полицейские разваливаются от количества дел и задач, что создает удобные условия [для распространителей наркотиков]. Так что проблема комплексная. Для ее решения нужен специальный проект, какой-то подвид нацпроекта», — заключил депутат.

«Лента.ру» выпустила масштабное расследование «Русская мефедроновая чума», в рамках которого изучила события, произошедшие на российском рынке после закрытия отечественного монополиста — маркетплейса «Гидра». Кто заменил бывшего гиганта и как новые игроки разделили между собой смертельный пирог? Почему именно мефедрон начал доминировать на рынке и как увлечение этим веществом превратилось в настоящую эпидемию? Как изменился мир кладмена и зачем люди идут в эту профессию, прекрасно зная, что российские колонии переполнены их «коллегами» по ремеслу. Обо всем этом читайте в проекте «Русская мефедроновая чума».

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