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20:22, 27 ноября 2024Моя страна

В Хабаровске белый медведь порадовался первому снегу и попал на видео

В Хабаровске белый медведь Алмаз порадовался первому снегу и попал на видео
Мария Винар

В Хабаровске белый медведь порадовался первому снегу и попал на видео. Соответствующие ролик публикует Telegram-канал «Зоосад Приамурский».

На размещенных кадрах белый медведь по кличке Алмаз наслаждается зимней прогулкой в вольере. Кроме того, можно увидеть, как животное перекатывается с бока на спину и при этом играет со своей игрушкой.

«Его радость от первого снега была безграничной — он с удовольствием играл с игрушкой, оставляя за собой следы на белоснежном покрывале. Каждый взмах лапы, каждое веселое покачивание и искренние мгновения счастья напоминали нам о том, как важно наслаждаться простыми радостями жизни», — подписали авторы поста.

Ранее сообщалось, что в Окском заповеднике семья рысей прогулялась по первому снегу.

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