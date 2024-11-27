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08:26, 27 ноября 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о переброске «Азова» под Сватово

Экс-подполковник НМ ЛНР Марочко сообщил о переброске «Азова» под Сватово
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Сватово соединения третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр), которая укомплектована ветеранам полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). О переброске радикалов сообщает в Telegram подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«[Третья ОШБр] отправлена украинским командованием на усиление украинских позиций западнее Сватово. Ранее в этом районе уже фиксировалось нахождение радикалов, но их численность была незначительной», — заявил экс-военный.

Он отметил, что бойцы «Азова» уже начали контратаку в районе Копанок.

Ранее Марочко сообщил о нарушении логистики ВСУ на сватовском направлении. По его словам, российские войска создали для украинских военных мешок в районе села Надии.

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