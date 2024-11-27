В российском регионе автомобиль столкнулся с судном

В Якутии на реке Лена автомобиль столкнулся с судном на воздушной подушке

В Якутии на реке Лена автомобиль Mitsubishi Canter столкнулся с судном на воздушной подушке Хивус-100. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в российском регионе 25 ноября. На борту судна находились девять пассажиров и судоводитель, никто не пострадал. Само судно получило механические повреждения со стороны столкновения.

После происшествия пассажиров пересадили на другое судно и доставили до города. По факту аварии проводится проверка. «Состояние алкогольного опьянения у водителей транспортных средств не зафиксировано, документы на право управления транспортными средствами имеются», — уточнили в прокуратуре.

В начале ноября рыболовное судно послало сигнал бедствия в Баренцевом море на расстоянии 110 километров от береговой линии. Судно «Алиот», приписанное в Мурманске, потеряло ход во время промысла. Причиной этому могла послужить намотка на винт или вал винта.