Стало известно о терпящем бедствие в сотне километрах от берега российском судне

В Баренцевом море в 110 километрах от берега терпит бедствие рыболовное судно

Рыболовное судно терпит бедствие в Баренцевом море на расстоянии 110 километров от береговой линии. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

Судно «Алиот», приписанное в Мурманске, потеряло ход во время промысла. Причиной этому могла послужить намотка на винт или вал винта. На борту судна, предварительно, находится 12 человек, никто не пострадал.

К рыбакам уже выдвинулись спасатели. Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале подтвердила факт аварийной остановки судна. По информации надзорного органа, причиной случившегося стала увеличенная нагрузка на главный двигатель, из-за чего упали обороты и произошла остановка движения.

18 октября на Сахалине перевернулось судно «Григорий Ловцов». Жертвами аварии стали четыре человека. Судно перевернулось при перегрузке щебня и песка.