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11:58, 27 ноября 2024Экономика

В российском регионе ликвидировали три городских округа

В Приморье три городских округа упразднили из-за низкой плотности населения
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Приморском крае три городских округа упразднили из-за низкой плотности населения. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания российского региона.

Ликвидация коснулась Дальнегорского, Партизанского и Лесозаводского округов — вместо этого все они стали муниципальными. Свое решение принявшие его депутаты объяснили тем, что федеральное законодательство ранее установило новые требования к территории и населению городских округов. В соответствии с Федеральным законом № 87-ФЗ, плотность населения на территории городского округа должна быть в пять или более раз выше средней по стране, то есть составлять не менее 42,5 человека на квадратный километр. Помимо этого, в городах или городских населенных пунктах должно проживать две трети населения территории.

«Преобразование не станет основанием для досрочного прекращения полномочий органов местного самоуправления и глав муниципальных образований. До 1 января 2025 года устанавливается переходный период, в течение которого должны быть приведены в соответствие Уставы муниципальных образований», — отметили в пресс-службе заксобрания Приморья, добавив, что фактически речь идет лишь о переименовании округов. Таким образом, ни бюджетная обеспеченность территорий, ни заработная плата населения, ни границы вышеуказанных муниципальных образований не изменятся.

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