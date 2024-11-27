Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 27 ноября 2024Россия

В российском регионе подняли вопрос о недопустимости фаллосов из снега

В Калужской области со школьниками проведут беседу из-за фаллоса из снега
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Калужской области школьникам расскажут о недопустимости лепить фаллосы из снега. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

Вопрос о снежных пенисах встал в регионе после того, как группа подростков слепила один из них возле памятника советскому пограничнику — жертве Великой Отечественной войны.

В этой связи глава администрации Малоярославского района Вячеслав Парфенов распорядился провести в школах беседу. «Будем воспитывать, будем делать больше мероприятий патриотической направленности, духовно-нравственного воспитания, чтобы молодежь не думала о таких безобразиях», — сказал он журналистам.

Россияне начали массово лепить «членовиков» в 2023 году. Мэрия Екатеринбурга захотела наказывать горожан — авторов снежных фигур. К борьбе со снежными фаллосами привлекли коммунальщиков.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Ядерное оружие и 24 миллиарда долларов. Чем Байден готов помочь Украине до прихода Трампа в Белый дом?

      На Украине решили привлечь инвестиции в ритуальный бизнес

      Токаев назвал Казахстан союзником России

      В Германии прокомментировали сообщения о закрытии бюро Первого канала

      Бортпроводник в США напал на коллегу в отеле и порезал ей шею

      В Кремле высказались об участии российской делегации в инаугурации президента США

      Невиновный мужчина 13 лет провел в тюрьме и потребовал 89 миллионов рублей у властей

      Многодетный отец с Урала скрыл от семьи отправку на СВО и был смертельно ранен

      Продление ареста бывшему адвокату Пашаеву признали законным

      Жителям российской деревни пришлось закапывать еду в снег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше