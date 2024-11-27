В российском регионе подняли вопрос о недопустимости фаллосов из снега

В Калужской области со школьниками проведут беседу из-за фаллоса из снега

В Калужской области школьникам расскажут о недопустимости лепить фаллосы из снега. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

Вопрос о снежных пенисах встал в регионе после того, как группа подростков слепила один из них возле памятника советскому пограничнику — жертве Великой Отечественной войны.

В этой связи глава администрации Малоярославского района Вячеслав Парфенов распорядился провести в школах беседу. «Будем воспитывать, будем делать больше мероприятий патриотической направленности, духовно-нравственного воспитания, чтобы молодежь не думала о таких безобразиях», — сказал он журналистам.

Россияне начали массово лепить «членовиков» в 2023 году. Мэрия Екатеринбурга захотела наказывать горожан — авторов снежных фигур. К борьбе со снежными фаллосами привлекли коммунальщиков.