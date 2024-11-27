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20:06, 27 ноября 2024Силовые структуры

В центре Москвы открыли стрельбу

Shot: неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы, один человек ранен
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, стрельба произошла на улице Большая Никитская. Предварительно, один человек ранен. На место едут полицейские.

Как стало известно изданию Baza, конфликт произошел между двумя мужчинами, сидевшими за одним столиком в заведении. В какой-то момент они вместе вышли на улицу, чтобы поговорить, однако вскоре раздались выстрелы.

Ранее сообщалось, что в Уфе пассажир открыл стрельбу, чтобы таксист его нашел.

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