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11:53, 25 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин устроил стрельбу во дворе при поиске таксиста

В Уфе пассажир открыл стрельбу, чтобы таксист его нашел
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Уфе пассажир устоил стрельбу во дворе, чтобы таксист его нашел. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, мужчина не мог найти водителя на улице Степана Халтурина, хотя тот стоял в нескольких метрах. Тогда россиянин решил привлечь внимание таксиста и трижды выстрелил в небо из сигнальной ракетницы.

Клиент и водитель все-таки нашли друг друга и уехали. Однако видео распространилось в интернете. Теперь полиция ищет всех участников записи.

Ранее таксист в Калуге, который не желал везти пассажирку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем кинул ей в голову бутылку, полную воды.

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