Россиянин устроил стрельбу во дворе при поиске таксиста

В Уфе пассажир открыл стрельбу, чтобы таксист его нашел

В Уфе пассажир устоил стрельбу во дворе, чтобы таксист его нашел. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, мужчина не мог найти водителя на улице Степана Халтурина, хотя тот стоял в нескольких метрах. Тогда россиянин решил привлечь внимание таксиста и трижды выстрелил в небо из сигнальной ракетницы.

Клиент и водитель все-таки нашли друг друга и уехали. Однако видео распространилось в интернете. Теперь полиция ищет всех участников записи.

Ранее таксист в Калуге, который не желал везти пассажирку по требуемому адресу, вынудил ее покинуть машину, а затем кинул ей в голову бутылку, полную воды.