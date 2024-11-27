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10:50, 27 ноября 2024Бывший СССР

ВС России взяли под контроль логистические пути ВСУ в Великой Новоселке

Рогов: ВС России взяли под контроль логистические пути ВСУ в Великой Новоселке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска взяли под огневой контроль логистические пути Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Великой Новоселке Донецкой народной республики. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии», — заявил Рогов.

Он добавил, что в восточной части населенного пункта продолжаются интенсивные бои.

Ранее боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) ВСУ Станислав Бунятов раскритиковал украинскую оборону в районе Великой Новоселки. Он заявил, что гражданские подрядчики редко строят укрепления в глубоком тылу, и назвал такую политику «кретинизмом».

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