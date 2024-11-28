Анна Asti назвала свою главную мечту

Певица Анна Asti призналась, что мечтает стать матерью

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) назвала свою главную мечту. Ее цитирует Telegram-канал POPCAKE.

По словам исполнительницы, она хочет стать матерью. «Детки — это моя ближайшая мечта. Хочется, конечно, покорять мир, но еще и чтобы тебя видели человеком и понимали, как женщину. Было бы классно, если бы когда-то у меня получилось быть хорошей мамой для своего ребенка. Или не одного ребенка», — призналась артистка.

Ранее певица Ольга Бузова заявила о планах родить ребенка в 2025 году. Позже мать артистки Ирина сказала, что дочь могла бы родить от основателя Telegram Павла Дурова.