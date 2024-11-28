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16:35, 28 ноября 2024Наука и техника

ИИ забанил тысячи игроков в Call of Duty

ИИ забанил 19 тысяч нечестных геймеров в Call of Duty: Black Ops 6
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Скриншот: Игра Call of Duty

Компания Activision забанила более 19 тысяч аккаунтов в игре Call of Duty: Black Ops 6 с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается в профиле X Call of Duty Updates.

Алгоритмы ИИ заблокировали более 19 тысяч нечестных геймеров, которые использовали читы — коды, обеспечивающие превосходство в игре. Уточняется, что такой показатель был достигнут за неделю: соревновательный режим Ranked Play был запущен 21 ноября. В студии подчеркнули, что ИИ устраивает ежечасные «облавы» на читеров и исключает их из рейтинга.

По словам журналистов издания TechSpot, массовые блокировки стали ответом на негативную реакцию сообщества после того, как толпы читеров заполонили Ranked Play вскоре после его запуска. В компании отметили, что ИИ наблюдает за игровым процессом и вычисляет нечестных игроков. По словам специалистов, читеров выдает их поведение.

«То, как играют люди и боты, дает нам информацию, и мы используем ее, чтобы вычислить и убрать "плохих парней" из игры», — рассказали в Activision. Журналисты отметили, что на раннем этапе античит-система работала с небольшой производительностью, однако после тестового запуска ее мощность повысили.

В начале ноября энтузиасту под ником Vizor удалось забанить несколько тысяч геймеров Call of Duty с помощью уязвимости. Спустя время он сообщил о проблеме Activision, в студии устранили недостатки античит-системы.

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