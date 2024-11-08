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19:18, 8 ноября 2024Наука и техника

Хакер забанил тысячи честных игроков Call of Duty

Хакер нашел уязвимость в античит-системе Call of Duty и забанил геймеров
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Энтузиасту под ником Vizor удалось забанить несколько тысяч геймеров Call of Duty с помощью уязвимости. О своем открытии он рассказал изданию TechCrunch.

С 2021 года в играх Activision есть встроенная античит-система Ricochet, которая анализирует поведение геймеров и блокирует использование чит-кодов и технологий. По словам Vizor, он нашел узвимость, которая позволила ему заблокировать тысячи честных игроков.

По словам хакера, защитные механизмы Ricochet реагируют на определенные сигнатуры, используемые читерами. Он научился активировать их для других геймеров, указывая на них таким образом античит-системе. В том числе, один из читов автоматически активировал оружие, как только в поле зрения игрока появлялся противник.

Vizor рассказал, что с помощью уязвимости он смог подставить несколько тысяч геймеров, из-за чего Ricochet забанил их. Также в качестве эксперимента он забанил таким образом сам себя. Затем он рассказал об уязвимости в Activision.

Спустя время специалисты компании устранили проблему и разблокировали невинно забаненных игроков. «Было приятно видеть, как они все исправили и сняли бан. Я хорошо повеселился», — признался Vizor.

Ранее стало известно, что Call of Duty: Black Ops 6 поставила рекорд по количеству геймеров. По оценке опрошенных изданием Digital Trends аналитиков, в нее сыграла половина активных геймеров на Xbox.

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