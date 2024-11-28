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01:10, 28 ноября 2024Мир

ФБР прокомментировали сообщения об угрозах в адрес команды Трампа

ФБР заявило, что ведомству известно об угрозах взрывами в адрес команды Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что находится в курсе угроз в отношении чиновников будущей администрации победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

В частности, ведомству известно о многочисленных угрозах взрыва и инцидентах, направленных против новых кандидатов и назначенцев администрации республиканца. ФБР подчеркнуло, что работает над ситуацией вместе с партнерами из правоохранительных органов. «Мы серьезно относимся ко всем потенциальным угрозам и, как всегда, призываем представителей общественности немедленно сообщать в правоохранительные органы обо всем, что они считают подозрительным», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Левитт сообщила, что членам будущей команды Трампа начали угрожать взрывами. При этом она не стала уточнять имена тех, кому именно угрожали, а также характер угроз.

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