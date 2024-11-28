Гибель подполковника НАТО связали с ударами ВС России по Сумам

«ВХ» связал гибель подполковника НАТО Миллера с ударами ВС России по Сумам

Подполковник НАТО Кент Миллер, о гибели которого сообщили в Канаде, мог погибнуть в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России по Сумам с использованием авиабомб ФАБ-1500. Смерть высокопоставленного офицера альянса с российской атакой связал Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Высока вероятность, что скончался он 25 ноября, но не в Канаде, а, предположительно, в районе Сум, когда по одному из расположений иностранных специалистов прилетело четыре ФАБ-1500», — говорится в публикации.

Отмечается, что на Украине Миллер занимался подготовкой украинских инженеров.

Ранее ВС России ударили по расположению военных инструкторов НАТО в Харьковской области. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на базе А-1310 специалисты из альянса занимались обучением украинских артиллеристов.