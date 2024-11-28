Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:33, 28 ноября 2024Бывший СССР

Гибель подполковника НАТО связали с ударами ВС России по Сумам

«ВХ» связал гибель подполковника НАТО Миллера с ударами ВС России по Сумам
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Подполковник НАТО Кент Миллер, о гибели которого сообщили в Канаде, мог погибнуть в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России по Сумам с использованием авиабомб ФАБ-1500. Смерть высокопоставленного офицера альянса с российской атакой связал Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«Высока вероятность, что скончался он 25 ноября, но не в Канаде, а, предположительно, в районе Сум, когда по одному из расположений иностранных специалистов прилетело четыре ФАБ-1500», — говорится в публикации.

Отмечается, что на Украине Миллер занимался подготовкой украинских инженеров.

Ранее ВС России ударили по расположению военных инструкторов НАТО в Харьковской области. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, на базе А-1310 специалисты из альянса занимались обучением украинских артиллеристов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможном ударе «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

      Жители российского города пожаловались на холодный разваливающийся дом

      Звезда боевиков 90-х Дольф Лундгрен заявил о победе над раком

      У капитана перевернувшегося с пассажирами российского судна провели обыски

      Россиянам назвали три сигнализирующих о болезнях изменения глаз

      Гибель подполковника НАТО связали с ударами ВС России по Сумам

      Редчайшая монета XVIII века 200 лет хранилась среди безделушек

      Путин заявил о неизменной ситуации в зоне СВО в случае поставок оружия Украине

      Назначен прокурор Москвы

      В зону СВО поставили новые «Гермесы» для управления БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше