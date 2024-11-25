В подполье сообщили об ударе по базе ВСУ с инструкторами НАТО

РИА: у базы ВСУ с инструкторами НАТО в Харьковской области прогремел взрыв

Вечером 24 ноября около военной части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Чугуева Харьковской области прогремел взрыв. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его сведениям, на базе А-1310 инструкторы НАТО занимались обучением украинских артиллеристов. После обстрела в том направлении выдвинулось большое количество карет скорой помощи, однако достоверной информации о последствиях удара пока нет.

Ранее Лебедев рассказал об ударе по лагерю ВСУ в Харьковской области. Подпольщик выяснил, что украинские военные и иностранные наемники латинского происхождения заселились на территорию вблизи детского лагеря и кемпинга. После развертывания базу обстреляли.