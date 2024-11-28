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12:36, 28 ноября 2024Россия

Глава РПЦ Кирилл заявил об отсутствии боязни конца света

Патриарх Кирилл: разговоры о ядерной войне не полезны с духовной точки зрения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Разговоры о ядерной войне не несут ничего полезного с точки зрения духовности. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на сессии Всемирного русского народного собора, сообщает РБК.

По словам патриарха, спекуляции на эту тему направлены на то, чтобы «посеять смятение и тревогу в сердцах людей». Лишенными душевного мира людьми легче управлять, отметил он.

«Христиане не боятся так называемого конца света», — сказал Кирилл и напомнил, что для верующих это связано с приходом Христа.

В своем выступлении глава Русской православной церкви заявил об угрозе русскому мира. По его мнению, она заключается в замалчивании проблем с мигрантами.

ЖЗЛ
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