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12:45, 28 ноября 2024Силовые структуры

Главу московского суда арестовали по делу о хищении

Председателя Солнцевского суда Матету арестовали по делу о мошенничестве
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матету арестовали по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Матета проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. По данным агентства, глава столичного суда принимал участие в заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), где рассматривается жалоба на лишение его полномочий судьи, по видеосвязи из СИЗО «Медведь».

Ранее сообщалось, что судья в 2020 году участвовал в криминальной схеме с целью хищения почти 25 миллионов рублей и 700 тысяч евро у бизнесмена, которому обещал посодействовать с отменой решений Верховного суда России и Арбитражного суда Башкортостана, а также в прекращении расследования, проводимого в Челябинской области.

Матета и его сообщники не могли решить проблемы предпринимателя, но деньги от него получили. В 2024 году они еще раз обманули потерпевшего, пообещав помочь с вынесением нужного решения Арбитражным судом Московской области за 80 тысяч долларов.

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