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08:40, 28 ноября 2024Бывший СССР

Инфраструктура повреждена в Сумской области

Сумская ОВА сообщила о повреждении инфраструктуры в области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Объекты инфраструктуры повреждены в Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА) в своем Telegram-канале.

«На месте работают все необходимые службы», — заявили в Сумской ОВА.

Власти Украины сообщили о повреждении инфраструктурного объекта на территории Шосткинской общины Сумской области 28 ноября в результате удара Вооруженных сил (ВС) России. Характеристики объекта и степень разрушений не уточняются.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил об ударе ВС России по оборонному заводу «Импульс» в городе Шостка. Отмечается, что атакованный оборонный завод — единственное предприятие Украины, выпускающее полифункциональные средства взрыва.

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