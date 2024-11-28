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19:15, 28 ноября 2024Экономика

Инициатор бизнес-форума в Дубае подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса

Предприниматели из 65 стран соберутся на бизнес-форуме в Дубае
Алена Шаповалова
Алена Шаповалова (Сотрудник отдела «‎Бизнес»)

Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

Бизнес-форум для предпринимателей «Мегакампус» пройдет в Дубае 2-3 декабря. Мероприятие проведут в самом крупном многофункциональном крытом комплексе на Ближнем Востоке — Coca-Cola Arena, вмещающем до 13 тыс. человек. Об этом сообщили организаторы саммита.

Инициатор форума — основатель образовательной платформы MegaCampus Григорий Аветов полагает, что у мероприятия есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Главной идеей, которая пройдет через все мероприятия форума и выступления экспертов станет поиск решений и методов для повышения качества жизни, сообщил Аветов.

«В наше время крайне важно говорить именно о человеке. Форум будет посвящен всему, что с этим связано: роли человека в истории, развитию его предпринимательского, духовного и интеллектуального начала — и, конечно же, инструментам, которые позволяют достичь этого развития», — сказал инициатор мероприятия.

Он считает, что событие важно провести именно в Дубае, т.к. этот город стал новым центром «Эпохи Возрождения», местом притяжения самых талантливых людей со всего мира.

В форуме примут участие кинорежиссер Люк Бессон, который расскажет о визуальных эффектах, заставляющих людей чувствовать, бизнесвумен Ренди Цукерберг — ее выступление будет посвящено эффективным маркетинговым стратегиям, а также кинорежиссер и видеоблогер Кейси Нейстат — с темой удержания лидерства на YouTube.

Среди других спикеров форума — ученый, доктор философии, математик, автор теории «черного лебедя» и бестселлеров «Черный лебедь» и «Рискуя собственной шкурой Насим Талеб, предприниматель, виноградарь, писатель, создатель Veefriends Гари Вайнерчук и эксперт по лидерству, мотивации и развитии личности Робин Шарма.

Также на «Мегакампусе» выступят предприниматель Оскар Хартманн и инвестор Михаил Гребенюк.

Всего же в форуме примут участие предприниматели 65 стран — представители сферы услуг, производства, сейлеры и т.д. Среди них заявлено несколько тысяч бизнесменов из России.

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