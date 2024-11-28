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15:12, 28 ноября 2024Россия

Кадыров рассказал о раненном на СВО десять раз чеченском командире

Глава Чечни Кадыров рассказал о раненном на СВО десять раз командире «Аида»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о командире отряда «Аид» спецназа «Ахмат», который был ранен на специальной военной операции (СВО) десять раз. Интервью с бойцом политик опубликовал в Telegram-канале.

Кадыров отметил, что военнослужащий успел восстановиться, присоединился к своим и отметился успешно выполненными боевыми задачами.

«"Аид" понимает, что он является примером для бойцов отряда, поэтому стремится быть не только лидером, но и источником мотивации», — подчеркнул глава Чечни.

До этого Кадыров сообщил о бойце с Украины с позывным Хохол, который стал командующим отряда спецназа «Ахмат» на линии фронта.

Чеченский глава пояснил, что в 2022 году мужчина решил добровольно присоединиться к спецоперации. По его словам, бойцы командующего чеченским отрядом Хохла стали кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

ЖЗЛ
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