Кара Делевинь снялась в прозрачном бюстгальтере для модного бренда

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь снялась в откровенном виде для рождественской коллекции нижнего белья модного бренда Calvin Klein. Соответствующие снимки появились на сайте марки.

32-летняя манекенщица позировала на размещенном снимке, облокотившись рукой на подарочные коробки и поставив одну ногу на колесо грузовой телеги. При этом она предстала перед камерой в кожаном черном костюме, состоящем из жакета и облегающих брюк. Затем Делевинь расстегнула пуговицы на пиджаке и продемонстрировала прозрачный бюстгальтер, оформленный кружевами.

Известно, что знаменитость за время съемки также примерила красное шелковое платье с глубоким декольте.

В сентябре сообщалось, что Кара Делевинь без штанов прошлась по подиуму на показе L'Oreal в рамках Недели моды в Париже.