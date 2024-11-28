Крюк вошел в мозг российского ребенка во время занятия в бассейне

В Карелии крюк вошел в мозг 13-летнего мальчика во время занятия в бассейне

В Карелии крюк вошел в мозг 13-летнего мальчика, который занимался в бассейне. Об этом сообщил глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков на своей странице во «ВКонтакте».

«Он занимался на тренажере в бассейне. Струна с разделительной дорожки ударила ему в голову. Фиксирующий крюк (карабин) разорвался и, проломив череп, вошел в мозг», — сообщил министр.

Мальчик, по его данным, поступил в Сортавальскую центральную районную больницу. Для оказания помощи в учреждение прибыли врач-нейрохирург и анестезиолог реаниматолог, специалисты также провели консультацию с коллегами из Санкт-Петербурга.

Пострадавшего прооперировали, после стабилизации состояния его перевели в больницу имени Баранова. Мальчик дышит сам, за его состоянием наблюдают врачи.

Ранее в Кировской области в глаз мужчины при ДТП попала ветка от дерева, которая впоследствии проткнула ему мозг. Часть ветки застряла между глазом и костной стенкой орбиты и проникла в ткань мозга.