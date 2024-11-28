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20:15, 28 ноября 2024Экономика

Россиянам дали советы по подготовке «вторички» к продаже

Аналитик Семенюк: отремонтированный подъезд повысит стоимость объекта на миллион
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вторичное жилье требует особой подготовки к продаже. Что поможет выгоднее продать готовую недвижимость, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала аналитик рынка недвижимости Алена Семенюк.

Повысить привлекательность объекта можно за счет ремонта. Перед продажей квартиру стоит привести в презентабельный вид, укомплектовать ее. И сделать это необходимо еще на этапе подготовки объявления. «Очень важно создать предпродажную подготовку, продажные картинки, как у нас говорят», — отмечает эксперт. Семенюк советует провести косметический ремонт в квартире, в особенности он необходим для старого фонда.

На цену объекта влияет и то, что предваряет саму квартиру. За счет облика лестничной площадки можно заметно увеличить стоимость квартиры, подчеркивает аналитик. «Нужно ее просто выкрасить, сделать какое-то хорошее освещение. Да, вы потратите на это бюджет, наверное, тысяч пятьдесят, сто максимум у вас уйдет», — сказала Семенюк. Однако все эти расходы окупятся с лихвой — благодаря отремонтированному подъезду лот подорожает на миллион рублей, уверяет собеседница телеканала.

Ранее россиянам рассказали, как в съемной квартире сделать неубиваемый ремонт. На кухне и в спальне наймодателям рекомендуют постелить влагостойкий линолеум. При обустройстве жилья под сдачу предпочтение стоит отдать модульному кухонному гарнитуру, а фартук сделать из плитки или керамогранита.

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