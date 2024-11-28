Лавров описал заявления НАТО об ударах по России фразой «пороха не нюхали»

Лавров: заявления НАТО о возможных превентивных ударах по России безответственны

Заявления представителей НАТО о возможных превентивных ударах по России безответственны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало», — отметил глава МИД.

Лавров добавил, что подобные высказывания показывают, что представители Североатлантического альянса «хотят выслужиться, чуют конъюнктуру». Таким образом министр прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра об обсуждении в альянсе нанесения превентивных ударов по России на случай военного конфликта.

25 ноября Бауэр призвал НАТО поражать пусковые установки на российской территории вместо ожидания начала боевых действий.