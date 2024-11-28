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11:01, 28 ноября 2024Мир

Лавров описал заявления НАТО об ударах по России фразой «пороха не нюхали»

Лавров: заявления НАТО о возможных превентивных ударах по России безответственны
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления представителей НАТО о возможных превентивных ударах по России безответственны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Эти заявления делал какой-то адмирал. Абсолютно безответственный. Там таких людей, которые пороха не нюхали, но погоны нацепили, немало», — отметил глава МИД.

Лавров добавил, что подобные высказывания показывают, что представители Североатлантического альянса «хотят выслужиться, чуют конъюнктуру». Таким образом министр прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО, адмирала Роба Бауэра об обсуждении в альянсе нанесения превентивных ударов по России на случай военного конфликта.

25 ноября Бауэр призвал НАТО поражать пусковые установки на российской территории вместо ожидания начала боевых действий.

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