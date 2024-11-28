Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:52, 28 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о борьбе Запада с фальшивыми проблемами

Лукашенко: Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Запад борется с фальшивыми проблемами, которые сам создает. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Причем эти фальшивки они сами и создают», — отметил глава государства.

В качестве примера Лукашенко привел климатическую повестку, которую западные политики, по его словам, «давно превратили в бизнес». Белорусский лидер добавил, что в современном мире есть большое количество реальных транснациональных вызовов и угроз, с которыми странам можно и нужно бороться сообща.

Ранее Лукашенко раскрыл подробности контакта с представителями западных стран. Он рассказал, что Запад готов договориться «на ничью» по конфликту на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин заявил о возможном ударе «Орешником» по центрам принятия решений в Киеве

      В РПЦ отреагировали на запуск «Орешника»

      Путин заявил о ночном комбинированном ударе по Украине почти сотней ракет

      Путин заявил о неоднократных попытках Украины атаковать Москву и Петербург

      Названы очевидные свидетельства нехватки движения

      Путин указал на нелегитимность приказов Киева ВСУ

      В российском городе захотели построить метро

      В Госдуме рассказали о блокировке «вопреки здравому смыслу» выплат раненому бойцу СВО

      Путин анонсировал появление новых ракетных комплексов фразой «клиент может быть доволен»

      Шакира захотела подарить фанату купленную после разрыва с возлюбленным Lamborghini

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше