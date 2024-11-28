Лукашенко рассказал о борьбе Запада с фальшивыми проблемами

Лукашенко: Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами

Запад борется с фальшивыми проблемами, которые сам создает. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Печально, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами. Причем эти фальшивки они сами и создают», — отметил глава государства.

В качестве примера Лукашенко привел климатическую повестку, которую западные политики, по его словам, «давно превратили в бизнес». Белорусский лидер добавил, что в современном мире есть большое количество реальных транснациональных вызовов и угроз, с которыми странам можно и нужно бороться сообща.

Ранее Лукашенко раскрыл подробности контакта с представителями западных стран. Он рассказал, что Запад готов договориться «на ничью» по конфликту на Украине.