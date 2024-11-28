Никогда не раздевавшийся перед женой мужчина с маленьким пенисом задался вопросом

Мужчина, никогда не раздевавшийся перед женой не для секса, потому что считает \пенис в неэрегированном состоянии слишком маленьким, попросил совета. Письмо читателя и ответ секс-коуча Рича Юзвяка опубликовало издание Slate.

Автор письма рассказал, что во время эрекции его пенис среднего размера, однако в состоянии покоя орган сильно сжимается. Это смущает мужчину, и ему неловко перед женой, которая тем не менее уже неоднократно сообщала супругу, что размер его гениталий ее не волнует. «Я никогда не был перед ней полностью обнаженным. Она даже никогда не видела меня голым, когда я иду в душ — я всегда ношу полотенце или боксеры», — написал мужчина, добавив, что его смущение граничит с отвращением к собственному телу. Он задался вопросом, что помогло бы ему принять себя.

В ответ Юзвяк заявил, что все пенисы различаются по размеру, и большинство мужчин размерами своих половых органов недовольны. «Мой первый совет — решитесь, если можете, и сходите в душ обнаженным. Это может быть страшно, вам может стать нехорошо, но просто довести дело до конца может помочь», — считает эксперт.

Также секс-коуч порекомендовал найти источник отвращения и стыда. «Это связано только с вашими чувствами по поводу члена или относится к наготе в целом? Вы понимаете, почему вы так себя чувствуете? Вам нравится ваш половой орган?» — поинтересовался Юзвяк. Он предложил мужчине заставить себя перестать критиковать размер своего пениса и начать думать или говорить о нем в позитивном ключе. Если же размер гениталий останется проблемой — обратиться к терапевту.

Ранее стала известна история женщины, которая застала мужа в постели со своей двоюродной сестрой. Секс-коуч Рич Юзвяк посоветовал ей простить измену, при желании сохранить отношения.