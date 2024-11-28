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19:54, 28 ноября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске

«ЗН»: в Днепропетровске произошел взрыв
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

В Днепропетровске на фоне воздушной тревоги произошел взрыв. Об этом в Telegram сообщает издание «Зеркало недели» (ЗН).

«Днепропетровск, местные паблики сообщают о взрывах! Не оставляйте укрытие», — говорится в публикации.

Где именно произошли взрывы, не уточняется.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС России запустили 100 ударных дронов и более 90 ракет разных типов по стране, в связи с чем обратился к странам Запада с просьбой передать системы ПВО. Он подчеркнул, что каждая такая атака доказывает, что системы ПВО должны быть не на базах хранения, а в распоряжении Киева.

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