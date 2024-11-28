На Западе оценили эффект ударов ракеты «Орешник»

SC: ракетная система «Орешник» полностью меняет расстановку сил в мире

Ракетная система средней дальности «Орешник» полностью меняет расстановку сил в мире. Эффект ее ударов оценили аналитики западного издания Strategic Culture (SC).

«"Орешник" (...) меняет правила игры, когда дело касается военных технологий и ведения войны», — считают авторы статьи. Эксперты также сравнили эффект ударов ракеты с ядерным оружием малой и средней мощности.

Аналитики отмечают, что западные страны не осознают, что из себя представляет российская ракетная система, так как продолжают эскалацию конфликта. Авторы публикации подчеркивают, что до запуска «Орешника» никто не знал о существовании такой разработки.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале серийного производства ракеты «Орешник». Он подчеркнул, что мощь удара оружием этого типа в случае массированного применения будет сопоставима с применением ядерного оружия.

Российские военные 21 ноября применили новейшую российскую ракетную систему средней дальности «Орешник». Путин сообщил, что баллистическая ракета России без ядерного оснащения нанесла удар по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске.