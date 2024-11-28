Назван срок восстановления Украины

Райффайзенбанк Украины: восстановление страны может начаться с 2025 года

Банковская система Украины не имеет достаточного капитала для восстановления страны после окончания боевых действий. Об этом заявил глава правления украинского Райффайзенбанка Александр Писарук в беседе с агентством «Интерфакс-Украина».

По словам Писарука, при условии окончания военных действий или заключения мирного договора с Россией в ближайшее время реконструкция в больших масштабах начнется или в 2025 году, или в 2026–2027 годах.

Он уточнил, что активы банковской системы Украины — одни из самых небольших в мире, примерно 60 процентов ВВП. Помимо этого, у страны низкий уровень кредитного портфеля — 15 процентов валового внутреннего продукта, подчеркнул Писарук.

Руководитель подразделения Райффайзенбанка напомнил, что Всемирный банк оценивает потребности Украины в восстановлении инфраструктуры в 486 миллиардов долларов, в то время как общие активы банковской системы составляют примерно 85 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что энергооператор Украины — холдинг ДТЭК — получит от Еврокомиссии (ЕК) и правительства США в общей сложности порядка 112 миллионов долларов на восстановление разрушенной в ходе боев инфраструктуры.